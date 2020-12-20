Тоттенхэм принимал Лестер в рамках 14-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Футбол 24.

Перед свистком на перерыв главная звезда Лестера Джейми Варди открыл счет, реализовав пенальти.

Лестер уверенно победил Тоттенхэм и вышел на второе место в АПЛ

В начале второго тайма гости удвоили преимущество, но арбитр отменил взятие ворот из-за едва заметного офсайда. Несмотря на это подопечные Роджерса все же забили второй мяч, автоголом отметился Алдервейрелд.

После 14-ти туров Тоттенхэм расположился на 4-й строчке, Лестер поднялся на второе место.

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