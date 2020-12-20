Тоттенхэм – Лестер – 0:2 – видео голов и обзор матча
19:00 - Читати українською
Тоттенхэм принимал Лестер в рамках 14-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Футбол 24.
завершено
Джейми Варди 45+4’
45+4’ Джейми Варди
Перед свистком на перерыв главная звезда Лестера Джейми Варди открыл счет, реализовав пенальти.
Лестер уверенно победил Тоттенхэм и вышел на второе место в АПЛ
В начале второго тайма гости удвоили преимущество, но арбитр отменил взятие ворот из-за едва заметного офсайда. Несмотря на это подопечные Роджерса все же забили второй мяч, автоголом отметился Алдервейрелд.
После 14-ти туров Тоттенхэм расположился на 4-й строчке, Лестер поднялся на второе место.
Арсенал проиграл Эвертону и продолжил черную серию, Ман Сити одолел Саутгемптон, Ливерпуль забил 7 голов Кристал Пэлас
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter