"Ворскла до конца сезона арендует у Динамо Георгия Цитаишвили. Этого футболиста я хотел видеть в своей команде. О других потенциальных новичках пока не буду говорить, еще ничего не известно", – поделился Максимов в комментарии Footboom.

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Отметим, что хавбек сыграл в 4 матчах в составе Динамо в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями.

К слову, Ворскла под руководством Максимова является одним из лидеров чемпионата Украины, занимая 5 место с 20 очками в активе.

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