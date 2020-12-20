Украинец заключил новое соглашение с киприотами, которое рассчитано до лета 2022 года, сообщает издание kerkida.net.

Рудько заинтересовал Аустрию и несколько европейских клубов – экс-кипер Динамо прокомментировал интерес

Напомним, что Рудько попал в список интересов кипрского АПОЭЛа, Аустрии и Штурма из Австрии и нескольких турецких клубов.

К слову, вратарь перебрался в Пафос из Динамо летом 2019-го. В текущем сезоне Артур оформил рекордную сухую серию в истории клуба (626 минут). Также в его активе 13 поединков в этой кампании.

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