Поединок против Эйбара должен был стать очередным испытанием для команды Зинедина Зидана. "Оружейники" в текущем сезоне очень мало пропускают и на своем поле всегда устраивают проблемы гостям. "Сливочные", которые переживают своеобразный ренессанс, в последних трех матчах Примеры трижды праздновали победу. Победа в этом поединке позволяла мадридцам догнать лидера испанского первенства Атлетико.

Андрей Лунин традиционно остался в запасе, а его одноклубники не стали откладывать на потом взятие ворот и вышли вперед уже на 6-й минуте. Родриго, получив пас от Модрича на левом фланге, решил не отдавать назад хорвату, а точно навесил в район одиннадцатиметровой отметки на Бензема. Карим мощным ударом из района одиннадцатиметровой отметки открыл счет в матче. Через мгновение Васкес мог удваивать, но Марко Дмитрович среагировал на выстрел 29-летнего форварда и в падении отбил сферу.

Гости продолжили давить, умело разрушая попытки контратак Эйбар и преуспели во второй раз. Добравшись до штрафной соперника Васкес воспользовался ошибкой защитника и, не позволив круглому выйти за пределы поля, отдал на Бензема. Француз, краем глаза увидев Модрича в центре вратарской, четко направил кожаного на хорвата. Забить для обладателя "Золотого мяча" было делом техники.

Почти сразу Бензема мог оформить дубль, но из выгодной позиции пробил головой мимо стойки. В такой ситуации не так просто было не попасть в ворота, но Карим в тот вечер не искал легких путей.

В середине тайма "сливочные" убежали в перспективную контратаку, но Модрич несколько замешкался, решая кому отдать и острота спала. В конце концов хорват исправился и отдал идеальный пас на Родриго, но тот оказался в положении вне игры.

Эйбар сразу же наказал соперника за разбазаривание моментов и усилиями Кике Гарсии сократил счет – 31-летний форвард мощным дальним ударом метров с 30-ти попал в правую девятку, перебросив Куртуа. Гол добавил настроения хозяевам и они с новыми силами бросились на ворота соперника. К слову, смелости подопечных Хосе Луиса Мендилибара можно было позавидовать: они не закрывались в обороне в ожидании своего шанса, а позволяли себе даже прессинг на половине поля соперника.

На 35-й минуте Бензема после великолепного навеса Тони Кроос заставил Дмитровича снова доставать сферу из сетки, но подсобил арбитр, зафиксировав у француза офсайд. Через мгновение Мэнди, протянув круглого левым флангом, филигранно прострелил между защитников и Васкесу не хватило считанных сантиметров, чтобы переправить мяч в ворота Эйбара.

В конце тайма Серхио Рамос потерял прекрасную возможность увеличить разрыв в счете, пробив со штрафного чуть выше ворот. А уже в добавленное к первой сорокапятиминутке время вездесущий Васкес убежал в контратаку и заметив, что Дмитрович вышел далеко из ворот, перекинул вратаря Эйбара. Казалось, что на перерыв Реал пойдет с перевесом в два мяча, однако защитник в падении выбил круглого буквально с линии ворот.

После отдыха игра несколько поутихла. Эйбар очень старался, но оборона Реала во главе с Рамосом действовала надежно, нивелируя угрозу еще на подступах к штрафной. Сами же "сливочные" уже не бежали сломя голову в атаку, а монотонно расшатывали оборону соперника, ожидая своего шанса.

В середине второго тайма Кроос вывел Родриго на ворота и тот, вместо того чтобы отдать на партнера, который находился в более выгодной позиции, решил пробить сам. Как следствие, мяч попал в голкипера и Реал потерял шанс укрепить свои позиции перед заключительной двадцатиминуткой. В ответ Муто пожалел мадридцев, пробив головой выше ворот после навеса слева от Кике.

Марко Асенсио, заменив Родриго, сразу мог расписаться в воротах Эйбара, однако после выстрела со штрафного пробил рядом со штангой, попав в камеру. Нервная концовка позволила Реалу удержать преимущество, хотя Эйбар и создал несколько полумоментов. А уже в добавленное время Васкес с острого угла поставил жирную точку в матче. Почти сразу прозвучал финальный свисток.

Четвертая победа подряд позволила Реалу устроить "мадридское двоевластие" на вершине турнирной таблицы Примеры – "сливочные" набрали 29 очков, однако у Атлетико еще две игры в запасе.

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