Аталанта принимала Рому рамках 13-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Рома на "Футбол 24".

Римляне шокировали хозяев уже на 3-й минуте, Джеко без всякой опеки перевел мяч в сетку ворот.

Самый быстрый гол в истории Серии А в видеообзоре матча Сассуоло – Милан – 1:2

Аталанта оправилась лишь во втором тайме и осуществила феерический камбэк. Голкипер Ромы 4 раза доставал мяч из собственных ворот. Особенно красивым получился сольный проход Иличича, во время последнего взятия ворот. Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте.

После 13-ти туров Серии А Аталанта расположилась на 7-й строчке, Рома – 4-я.

Аталанта разгромила Рому благодаря перформансу Иличича – Малиновский принял участие в голевой атаке