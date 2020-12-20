Финансовый кризис. "Пандемия коронавируса изменила нашу жизнь. Никто не мог предвидеть похожий сценарий еще несколько лет назад. Конечно, футбол также претерпел страшный удар. 8 марта мы провели последний поединок со зрителями на Бернабеу. Клубам приходится существовать в условиях жестких ограничений. Впрочем сосиос помогают Мадриду сохранять стабильность. Мы крепко стоим на ногах благодаря удивительной сплоченности всех членов клуба.

Да, нам пришлось затянуть пояса, чтобы гарантировать финансовую платежеспособность. Пришло время жесткой экономии и солидарности. Мы договорились с игроками первой команды по временному снижению зарплат – это решение было продиктовано суровой реальностью. Мадрид страдает не меньше других ".

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Счета. "По итогам 2020 года доходы клуба снизились на 107 миллионов евро. Мы потеряли много денег. Чистый доход – какие-то 313 тысяч. Бюджет на сезон 2020/21 составляет 617 миллионов евро, хотя два года назад речь шла о 850. Предполагаем, что болельщики не вернутся на трибуны до конца нынешней кампании – это новые убытки на 70 млн евро".

Реконструкция Бернабеу. "Это будет самая красивая арена 21 века. Клуб оформил заем на 575 миллионов евро, которые нужно вернуть в течение 30 лет. По условиям длительного соглашения с банками первые три года – льготные, то есть мы начнем рассчитываться с кредиторами только после завершения всех работ. Мы заложили в бюджет еще 114 миллионов из собственных средств, но это не повлияет на финансовое положение структуры. Инаугурация обновленного Бернабеу состоится в 2022-м".

Спортивный проект и будущее Зизу. "Эта команда уже является частью нашей истории. Зидан выиграл 11 титулов. Прошлый аномальный сезон завершился триумфами в Ла Лиге и Суперкубке Испании. Мы продолжаем наслаждаясь победным циклом, который позволил нам завоевать 19 трофеев за последнюю декаду. Я полностью доверяю этому тренеру и игрокам. с нынешним составом, с таким сильным капитаном как Рамос можно решать самые высокие задачи. Голод к победам никуда не делся".

Модель развития и кантера. "Мы воспитали немало победителей за последние 10-15 лет. Не стоит забывать, что Рамос приехал, когда ему было 19, Марсело, Варану и Вальверде – 18 Асенсио – 20... Мы тщательно придерживались нашей спортивной и экономической модели. Хосе Анхель Санчес (гендир Реала – прим.ред) выполнил прекрасную работу.

184 воспитанников Мадрида выступают сейчас в профессиональных лигах, 48 – в Примере, 86 – за рубежом. Наша академия успешно представляет клуб на международной арене. Она остается фундаментальной частью в развитии гигантской структуры".

Европейская Суперлига. "Футбол нуждается в формулах, которые сделают его более конкурентоспособным и увлекательным. Реал Мадрид принимал участие во всех нововведениях и защищал их в нашем спорте. Мы были единственным учредителем ФИФА в 1904-м вместе с семью федерациями. В 1955 году L'Equipe и Мадрид пропагандировали создание Кубка европейских чемпионов, революционного турнира, который навсегда изменил историю футбола...

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Сейчас мы поддерживаем идею создания европейской Суперлиги. Нам нужны новые качественные изменения. Как любит говорить президент Инфантино, мы хотим защитить наших болельщиков, ведь с нынешним календарем они даже не понимают, в каком турнире выступает их команда. Многие игроки возвращаются к клубным лагерям с травмами. Футбольная реформа не может ждать дольше. Мы готовы взять на себя ответственность и бороться за перемены. Суперлига – это высшая конкурентоспособность и качество продукта".

Суперлига – это совместный проект больших европейских клубов, который не будет контролироваться УЕФА. Сейчас идет речь о неком закрытом турнире для 18-х европейских богачей. Говорят, что инвесторы из Штатов готовы вложить в развитие соревнований более 2 млрд евро. Формат должен быть похожим на НХЛ или НБА – с регулярным чемпионатом и плей-офф. Идейными создателями Суперлиги называют Реал, Барсу, Баварию, Ювентус, МЮ, Ливерпуль, ПСЖ и Манчестер Сити. С появлением этих соревнований их доходы стремительно поползли бы вверх, а будущее меньших клубов оказалось бы под серьезной угрозой. ЛЧ – также рискует пострадать. ФИФА и УЕФА вроде бы готовы наказывать санкциями игроков, которые будут участвовать в Суперлиге.

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