Центральным матчем дня в Италии стала встреча Ромы против Аталанты в Бергамо. Римлянам была необходима только победа – в случае неудачи они не только бы не догнали Ювентус в таблице, но и рисковали выпасть из зоны Лиги чемпионов, пропустив вперёд Наполи. Бергамаски же находились аж на восьмой позиции, но до четвёртой не хватало всего шесть зачётных баллов при матче в запасе. Четвёртую строчку, к счастью, занимала Рома.

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На этот поединок Пауло Фонсека выставил прогнозируемый состав, а вот Джан Пьеро Гасперини из-за повреждения потерял Пашалича. Кроме того, Гомес даже не попал в заявку на матч – конфликт тренера с капитаном вышел в открытую фазу. Опальный Иличич остался на банке, поэтому в старте вышел наш Руслан Малиновский.

Старт поединка шокировал Аталанту. Уже на 3-й минуте Рома вышла вперёд: Мхитарян качнул Толои на левом фланге и выкатил передачу в штрафную, а Джеко, отклеившись от Ромеро, принял мяч и расстрелял ворота. 0:1! Мхитарян, таким образом, стал самым результативным футболистом Серии А в этом сезоне по системе гол+пас (7+6), а Джеко сравнялся с Монтеллой по голам за "джалоросси". У обоих по 83 забитых мяча.

Ещё через шесть минут классный обыгрыш римлян в центре завершился переводом мяча на Спинаццолу – Леонардо, увидев выход Голлини из ворот, перекинул сферу через голкипера, однако Аталанту спасла штанга! На 17-й же минуте Джеко своевременно открылся под передачу на ход и явно вырывался один на один с Голлини – в последний момент его догнал Джимшити. У бергамасков же до 30-х минут не было ни одного момента.

Первый удар по воротам гостей прошел аж на 32-й минуте – это де Роон сыграл на подборе после углового, пробив с лёту по центру. Миранте спокойно поймал мяч. Вообще, кроме этого эпизода, Аталанта до перерыва имела только ряд стандартов и заблокированных выстрелов. Большинство из них было в активе Малиновского – Руслан и фолы на себе собирал, и регулярно открывался между линиями, и смело протягивал мяч в штрафную. Два его удара из пределов штрафной в последний момент накрывал Ибаньес, а попытку со стандарта приняла на себя стенка.

В целом, после активного начала встречи поединок в Бергамо скатился к вялой позиционной борьбе. Аталанта пыталась давить, но Рома шикарно оборонялась. В конце тайма гости могли ещё и удвоить своё преимущество в счёте – это Пеллегрини со штрафного направил мяч во вратарский угол, но этот хитрый удар парировал Голлини. В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "волков".

Первый тайм иначе, как провальным, бергамаски назвать не могли. Джан Пьеро Гасперини сразу сделал выводы, сняв с игры Пессину и Ромеро и выпустив вместо них Паломино с Иличичем. Игра пошла: уже через две минуты после перерыва Аталанта могла сравнивать результате кросса с фланга и скидки Хатебура на Малиновского – у Руслана удар не удался, но мяч после его касания едва не нырнул в дальний угол! После этого хозяева провели ряд классных атак без завершения, но защита римлян держалась. На 55-й минуте "джалоросси" даже огрызнулись дальним выстрелом Верету, который в красивом прыжке парировал Голлини, однако это был единичный момент гостей. Контроль над игрой оставался за Аталантой.

Рома ничем не отвечала на быстрые и интересные атаки Аталанты. В конце концов, это привело к катастрофе. Сначала Аталанта сравняла счёт: 59-й минуте Манчини перед штрафной выбил мяч из-под Малиновского точно на Иличич, а Йосип сразу запустил передачу между ног защитнику в штрафную на Сапату – Дуван же расстрелял ворота. 1:1! Пауло Фонсека пытался парировать давление Аталанты заменой Спинаццолы на Бруну Переса, но на 70-й минуте Рома пропустила второй – это Госенс ​​головой замкнул блестящий навес Иличича. Не успели римляне понять, что произошло, как прилетел третий гол: Муриель, который на 71-й минуте сменил Сапату, на 72-й перехватил передачу в центре поля и вылетел один на один с Миранте – 3:1! Опять стоит отметить Иличича, вместе с Малиновским заставившего соперника обрезаться.

Шокированная Рома не могла прийти в себя после трёх пропущенных голов за 13 минут, однако Аталанта и не думала останавливаться. На 77-й минуте неплохой дальний удар Госенса голкипер взял лишь со второй попытки, а на 78-й Фройлер вошёл на край штрафной и перекинул Миранте – Ибаньес вынес мяч с линии ворот! Паоло Фонсека после этого момента провёл серию замен, но это не спасало. В конце концов, на 84-й минуте развал игры "джалоросси" завершился четвёртым голом: Иличич получил мяч перед перед штрафной площадкой, прошёл двух защитников и ещё из-под двух пробил в ближний угол – 4:1!

Это был последний гол. Таким образом, Атланта набрала 21 очко и поднялась на седьмую позицию в турнирной таблице. Рома имеет в активе 24 зачётных балла и остаётся четвертой, но Наполи сегодня может потеснить "волков".

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