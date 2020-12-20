В рамках воскресной программы 13-го тура Серии А Наполи на выезде уступил Лацио. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Лацио в родных стенах принимал Наполи. "Орлы" начали активнее и уже на 9-й минуте открыли счет – Иммобиле в штрафной головой замкнул навес Марушича. На 18-й минуте Руис мог сравнять счет, но его удар с убойного расстояния удалось парировать голкиперу. Неаполитанцы продолжали попытки восстановить равновесие, но защита римлян без особых проблем отводила все угрозы.

Гасперини: Очень доволен Малиновским и Миранчуком

Во втором тайме ситуация на поле не изменилась – гости безрезультатно пытались строить позиционные атаки, а "орлы" играли на быстрых выходах и контратаках. На 56-й Альберто обыграл нескольких защитников, ворвался в штрафную и мощно выстрелил под правую стойку – 2:0.

После этого Дженнаро Гаттузо бросил в бой свежие силы, увеличив количество нападающих на поле, но изменений это не принесло. Римляне после забитого начали играть на удержание результата, отдав контроль над мячом неаполитанцам, но отквитать хотя бы один гол они так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Лацио – 2:0.

Благодаря добытым 3-м очкам Лацио с 21-м зачетным баллом поднялся на 8-ю строчку турнирной таблицы, а Наполи, который потерпел второе поражение подряд, с 23-ю пунктами остался на 5-м месте первенства.

"Мужчины играли против мальчиков", – Фонсека раскритиковал Рому за разгромное поражение от Аталанты