В рамках воскресной программы 13-го тура Серии А Торино и Болонья не выявили сильнейшего. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 13-й тур

Торино – Болонья – 1:1

Голы: Верди, 69 – Сориано, 78

Сассуоло – Милан – начало в 16:00

Интер – Специя – начало в 16:00

Беневенто – Дженоа – начало в 16:00

Кальяри – Удинезе – начало в 16:00

Лацио – Наполи – начало в 21:45

Воскресную программу дня в итальянской Серии А открывал поединок Торино – Болонья. В первом тайме соперники выглядели равными – контроль мяча был примерно одинаковым, а также количество ударов в створ была равной – 3 против 3. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

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Во второй половине встречи "быки" активизировались и провели несколько опасных атак. На 69-й Верди подхватил мяч после подачи со стандарта в штрафную, и сразу выстрелил в левый нижний угол – 1:0. Гости стремились сравнять счет и на 78-й Виньято отдал прекрасную разрезную в глубину штрафной на Сориано, который в касание пробил между ног голкиперу. После этого игра снова выровнялась – команды не рисковали потерять хрупкое равновесие и в основном перепасовывались в центре поля. Боевая ничья – 1:1.

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