В Бельгии состоялось дерби украинских легионеров – Брюгге принимал Гент. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Лига Жупиле, 17-й тур

Брюгге – Гент – 0:1

Гол: Рикка, 68 (АГ)

Бельгийское дерби украинцев со старта начинал только Роман Яремчук – на скамейке запасных остались Соболь (Брюгге) и Пластун с Безусом (Гент). Правда, последний появился на поле уже на 20 минуте. Первый тайм был спокойным и безголевым.

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После перерыва команды открылись, а одна из атак "буйволов" завершилась результативно – после передачи с фланга Рикка записал автогол на свой счет. Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Гента, известив о прерванной 7-матчевой беспроигрышной серии Брюгге в чемпионате Бельгии.

Ярумчук и Ко поднялись на седьмое место с 25 очками – для них это третий подряд триумф с новым тренером. Команда Соболя, имея в своем активе 36 зачетных баллов, осталась первой.

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