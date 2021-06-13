Главные новости 12 июня: Эриксен пережил остановку сердца, Украина готова к Нидерландам, Бельгия легко осрамила Россию
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 12 июня.
Нидерланды – Украина
Наставник "оранжевых" Франк де Бур до сих пор не определился с тактикой на матч Евро-2020. Тем временем Андрей Шевченко определил состав и озвучил свой план на дебютный поединок.
Команды имеют потери: Маттейс Де Лигт окончательно не сыграет в первом матче на Евро; Виктор Цыганков тоже пропустит премьерный поединок турнира.
Сборная Нидерландов не собирается становиться на колено перед поединком с Украиной. Зато команда Шевченко прогулялась Амстердамом накануне матча против "оранжевых".
Евро-2020
Хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле, но после госпитализации попросил партнеров по сборной продолжить матч против финнов.
В конце концов, Дания сенсационно проиграла Финляндии на Евро-2020 после драмы Эриксена. В свою очередь Швейцария упустила победу над Уэльсом в безумной концовке поединка.
Позже Бельгия экономно расправилась с Россией на Евро-2020 – видеообзор футбольного самоубийства команды Черчесова.
Другие топ-события
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