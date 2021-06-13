Нидерланды – Украина

Наставник "оранжевых" Франк де Бур до сих пор не определился с тактикой на матч Евро-2020. Тем временем Андрей Шевченко определил состав и озвучил свой план на дебютный поединок.

Команды имеют потери: Маттейс Де Лигт окончательно не сыграет в первом матче на Евро; Виктор Цыганков тоже пропустит премьерный поединок турнира.

Сборная Нидерландов не собирается становиться на колено перед поединком с Украиной. Зато команда Шевченко прогулялась Амстердамом накануне матча против "оранжевых".

Евро-2020

Хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле, но после госпитализации попросил партнеров по сборной продолжить матч против финнов.

В конце концов, Дания сенсационно проиграла Финляндии на Евро-2020 после драмы Эриксена. В свою очередь Швейцария упустила победу над Уэльсом в безумной концовке поединка.

Позже Бельгия экономно расправилась с Россией на Евро-2020 – видеообзор футбольного самоубийства команды Черчесова.

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