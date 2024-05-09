Мадридский Реал одолел Баварию в скандальном ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счётом 2:1 и в 18-й раз в своей истории вышел в финал турнира.

В решающем матче Лиги чемпионов Реал Карло Анчелотти сыграет с дортмундской Боруссией. Последняя дважды расправилась с ПСЖ (1:0, 1:0) в полуфинале турнира. Финал будет сыгран 1 июня в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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Для Боруссии этот финал станет третьим в истории. В 1997 году "шмели" выиграли Лигу чемпионов, обыграв в решающем матче Ювентус со счётом 3:1, а в 2013 году уступили Баварии (1:2). Команда Эдина Терзича будет считаться андердогом и на сей раз. В 17 финалах ЛЧ Реал лишь трижды терпел поражения (в 1962 году от Бенфики, в 1964-м – от Интера и в 1981-м – от Ливерпуля).

В официальных матчах обе команды встречались между собой 14 раз. Преимущество – на стороне Реала: "бланкос" добыли 6 побед и 5 раз сыграли вничью. Боруссия сумела обыграть мадридцев лишь трижды.

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