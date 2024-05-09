Главный тренер Реала Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды в матче с Баварией в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1).

"У нас есть капитан, и его зовут Флорентино Перес. Все остальные - моряки. Ему удалось собрать вместе это великолепное поколение игроков. Реал – это семья, которой президент очень хорошо управляет. Надеюсь, мы сможем выиграть ещё одну Лигу чемпионов.

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Спорный эпизод в конце матча? Ассистент главного арбитра поднял флаг и судья просвистел, поэтому мы остановились. Возможно, там не было офсайда, но свисток был предельно чётким. Бавария жалуется на это решение? А мы жалуемся на другое! Арбитры аннулировали гол после "нырка" Киммиха. Я считаю, этот гол должен был быть засчитан", – цитирует Анчелотти Marca.

В финале ЛЧ Реал сразится с Боруссией Д. Этот матч будет сыгран 1 июня.

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