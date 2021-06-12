Каталонский клуб случайно анонсировал предстоящий переход нападающего Мемфиса Депая, который стал свободным агентом после завершения контракта с Лионом.

"Думал, что пойду в Барселону": Вейналдум объяснил мотивы трансфера в ПСЖ

На сайте Барселоны началась продажа футболок с фамилией нидерландца, хотя официального подтверждения трансфера еще не было. Интересно, что вскоре сайт стал временно недоступен из-за технических работ. На Депая также претендовал Ювентус, однако теперь судьба нидерландца кажется определенной.

Напомним, что Барселона уже успела оформить трех новичков – Эмерсона, Эрика Гарсию и Агуэро.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує