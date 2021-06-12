Матч первого тура Евро-2020 между Данией и Финляндией был прерван из-за жуткого инцидента.

Эриксен потерял сознание на поле во время матча Евро – ужасные кадры

Под занавес первого тайма хавбек датчан Кристиан Эриксен упал на газон, потеряв сознание.

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На поле сразу выбежала бригада медиков. Звезде сборной Дании сделали массаж сердца, а партнеры своими телами закрыли процесс. Транслятор решил даже не повторять жуткий эпизод, а некоторые игроки не сдерживали слез. В конце концов, Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках.

Арбитры повели игроков в подтрибунное помещение. Пока судьба матча неизвестна.

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Shocking scenes at Parken!

Eriksen collapsed on the pitch. Pray for Christian! Horror moments at Euro 2020! #DEN pic.twitter.com/hzYUjSzcbV — OGCOM (@OGambling) June 12, 2021