Судя по всему, Нуссаир Мазрауи не находился в офсайде во время передачи Йозуа Киммиха с центра поля на 90+12-й минуте ответного полуфинала ЛЧ между Реалом и Баварией (2:1). Таким образом, скорее всего, главный арбитр встречи Шимон Марциняк лишил мюнхенцев потенциального гола – Маттейс де Лигт завершил атаку после свистка голом. Польский арбитр ошибся, когда дал свисток после отмашки своего помощника. Ему следовало дождаться завершения эпизода, и лишь тогда принимать решение о фиксации положения "вне игры". Об этом в комментарии AS заявил бывший арбитр Итурральде Гонсалес.

Marca признала Лунина одним из героев матча с Баварией – украинца превзошли лишь трое одноклубников

По мнению Гонсалеса, помощник Марциняка отреагировал на то, что с определённого ракурса могло показаться, что рука Мазрауи находилась ближе к воротам Лунина, чем корпус последнего защитника "бланкос" Антонио Рюдигера. Однако офсайд не может быть зафиксирован по руке – таким образом, лайнсмен ошибся. Вслед за ним ошибся и главный арбитр Марциняк – он поторопился со свистком.

"Главный судья свистнул после отмашки помощника. Как только арбитр дает свисток, возвещающий об офсайде, до завершения эпизода голом, VAR лишается права на вмешательство. Марциняку следовало дождаться окончания эпизода, прежде чем свистеть. В этом случае VAR мог бы вмешаться", – отметил Гонсалес.

