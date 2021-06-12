"Наверное, каждый тренер имеет свои идеи относительно игры после пропущенного гола. Мы не планируем пропускать мячи.

Сборная Украины прогулялась Амстердамом перед поединком против Нидерландов – позитивные фото

Мы понимаем, что в Голландии будет очень хорошая атмосфера, а нам будет противостоять хороший соперник. Понимаем все трудности, но готовы к ним. К голландцам относимся с уважением. У них много талантливых и хороших игроков. Эта команда всегда стабильно выступает в Европе.

Я, как всегда, состав называть не буду. Я фактически определился на 99 % с ним. Состав вы узнаете уже завтра перед игрой.

Цыганков чувствует себя лучше, сегодня будет заниматься в общей группе. Будем следить за его состоянием. Относительно Тараса Степаненко, то он прошел с нами сборы, сыграл почти во всех контрольных матчах. Завтра он будет со всеми готовиться к поединку.

Атмосфера в команде очень хорошая. Ребята готовятся, они настроены. Думаю, нам не нужны дополнительные стимулы. Все понимают важность этих игр. Мы заслужили путевку на Евро с первого места. Для нас это мечта, которую мы хотим реализовать, играя на Евро.

У нас есть четкий план. Современный футбол требует баланса в обороне и в атаке. В завтрашнем матче, если мы будем придерживаться этого баланса, то у нас однозначно будет шанс достичь положительного результата", – заявил Шевченко.

К слову, матч Нидерланды – Украина состоится в воскресенье, 13 июня. Начало поединка в 22:00.

Євро-2020: приземлена збірна України, конкуренти сяють іменами, але не грою, темна конячка з Балкан – прев'ю групи C