Нидерланды – Украина: Шевченко определил состав, оценил состояние Цыганкова и озвучил свой план на дебют Евро-2020
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с прессой накануне поединка 1-го тура группового этапа чемпионата Европы против команды Нидерландов.
"Наверное, каждый тренер имеет свои идеи относительно игры после пропущенного гола. Мы не планируем пропускать мячи.
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Мы понимаем, что в Голландии будет очень хорошая атмосфера, а нам будет противостоять хороший соперник. Понимаем все трудности, но готовы к ним. К голландцам относимся с уважением. У них много талантливых и хороших игроков. Эта команда всегда стабильно выступает в Европе.
Я, как всегда, состав называть не буду. Я фактически определился на 99 % с ним. Состав вы узнаете уже завтра перед игрой.
Цыганков чувствует себя лучше, сегодня будет заниматься в общей группе. Будем следить за его состоянием. Относительно Тараса Степаненко, то он прошел с нами сборы, сыграл почти во всех контрольных матчах. Завтра он будет со всеми готовиться к поединку.
Атмосфера в команде очень хорошая. Ребята готовятся, они настроены. Думаю, нам не нужны дополнительные стимулы. Все понимают важность этих игр. Мы заслужили путевку на Евро с первого места. Для нас это мечта, которую мы хотим реализовать, играя на Евро.
У нас есть четкий план. Современный футбол требует баланса в обороне и в атаке. В завтрашнем матче, если мы будем придерживаться этого баланса, то у нас однозначно будет шанс достичь положительного результата", – заявил Шевченко.
К слову, матч Нидерланды – Украина состоится в воскресенье, 13 июня. Начало поединка в 22:00.
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