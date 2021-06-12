"Мы решили этого не делать. Во-первых, потому что мы не делали этого в предыдущих международных матчах, но и потому, что мы уже много делаем в борьбе против расизма.

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Многие наши игроки раньше вообще не становились на колено. Есть опыт у ребят из АПЛ, но у других – нет. Мы не говорим, что делаем достаточно, так как достаточно никогда не будет, пока расизм существует. Но теперь мы не будем становиться на колено", – цитирует Вейналдума De Telegraaf.

Заметим, уже завтра, 13 июня, Нидерланды сыграют с Украиной, стартовый свисток прозвучит в 22:00. Также в квартет С попали Австрия и Северная Македония.

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