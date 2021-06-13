Нидерланды

Андрей Шевченко подтвердил, что не будет рисковать звездой Динамо в поединке с Нидерландами.

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"Его участие невозможно. Виктор не тренировался с командой, у него была проблема. Даже если он тренируется сегодня, лучше дать ему возможность качественно подготовиться к следующей игре. Посмотрим, как его нога отреагирует. Мы не будем рисковать игроками ради одного матча", – заверил Шевченко в комментарии Великому футболу.

Заметим, уже сегодня, 13 июня, Украина начнет Евро матчем против Нидерландов, стартовый свисток прозвучит в 22:00. Также в квартет С попали Австрия и Северная Македония.

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