Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи был не в лучшем настроении после поражения в ответном полуфинале ЛЧ против Боруссии Д (0:1).

Особенно босса парижан разозлило, когда один из журналистов спросил о будущем главного тренера Луиса Энрике.

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"Ты серьезно задаешь такой вопрос? Честно, ты вообще разбираешься в футболе? Мы строим долгосрочный проект с самой молодой командой в Европе, будущее будет ярким. Мы будем продолжать", – отрезал Аль-Хелаифи.

Напомним, ПСЖ в очередной раз не смог одержать дебютную победу в ЛЧ. Прошлым летом команда потеряла Месси и Неймара, а следующим наступает очередь Мбаппе. Все ждут перехода "Черепашки" в Реал на правах свободного агента.

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