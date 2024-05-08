"Ты вообще разбираешься в футболе?": президент ПСЖ сорвался после фиаско в ЛЧ – речь шла о будущем Луиса Энрике
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи был не в лучшем настроении после поражения в ответном полуфинале ЛЧ против Боруссии Д (0:1).
Особенно босса парижан разозлило, когда один из журналистов спросил о будущем главного тренера Луиса Энрике.
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"Ты серьезно задаешь такой вопрос? Честно, ты вообще разбираешься в футболе? Мы строим долгосрочный проект с самой молодой командой в Европе, будущее будет ярким. Мы будем продолжать", – отрезал Аль-Хелаифи.
Напомним, ПСЖ в очередной раз не смог одержать дебютную победу в ЛЧ. Прошлым летом команда потеряла Месси и Неймара, а следующим наступает очередь Мбаппе. Все ждут перехода "Черепашки" в Реал на правах свободного агента.
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