"Для Маттейса Де Лигта рано выходить на поле, мы не хотим рисковать. Если бы это было действительно важно, он мог бы сыграть. Но, учитывая характер травмы, мы не горим желанием рисковать.

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Он близок к восстановлению, но мы подождем. Он должен вернуться к следующей игре, но сейчас Де Лигт должен сосредоточиться на реабилитации", – цитирует де Бура nu.nl. По информации источника, на место защитника Ювентуса выйдет 19-летний Юррьен Тимбер из Аякса.

Напомним, Маттейс получил травму паха и пропускал спарринг против Грузии (3:0). Недавно он вернулся к тренировкам, но занимался с ограничениями. Также ранее Нидерланды потеряли двух важных игроков на весь турнир – ван Дейка и ван де Беека.

В квартете С команда Франка де Бура, кроме Украины, сыграет еще с Австрией и Северной Македонией 17 й 21 июня соответственно.

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