Лига чемпионов

Боруссия повторно обыграла ПСЖ и сенсационно вышла в финал Лиги чемпионов. Решающий гол забил Матс Хуммельс, который вспомнил Шахтер и остановил Мбаппе. Дортмунду повезло не пропустить – Париж 4 раза попал в каркас.

Сегодня состоится второй полуфинал. Бавария и Реал поборются за право сыграть против Боруссии на Уэмбли. Анонс вскоре появится на сайте. Андрей Лунин услышал вердикт, ведь Карло Анчелотти окончательно определился с голкипером на игру.

Трансферы наших

Шахтер хочет получить за Георгия Судакова сумасшедшие деньги. По слухам, Андрей Лунин согласовал переход в кризисный топ-клуб АПЛ.

Жирона отказалась от трансфера третьего игрока сборной Украины. Роман Яремчук не имеет будущего в Валенсии – испанский журналист озвучил непреодолимое препятствие.

Украина

Андрей Ярмоленко отреагировал на слухи о завершении карьеры после Евро-2024. Украинский судья сенсационно получил назначение на полуфинал еврокубка. В СК Днепр-1 отреагировали на "шантаж" Юрия Максимова.