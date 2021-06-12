Обе команды добрались до плей-офф предыдущего Евро. Если швейцарцы вылетели в 1/8, то валлийцы с прекрасным Гарет Бейлом (забивал в каждом матче) остановились в шаге от финала, став жертвой будущего чемпиона – Португалии. К отчетному противостоянию "нати" выиграли пять из последних семи матчей против британцев. Стартовый поединок Евро-2020 продемонстрировал, что Италия – не только явный фаворит своей группы, но и один из главных претендентов на титул. После авторитетной победы "Скуадры Адзурры" над турками не осталось сомнений, что Уэльс, Швейцария и Турция будут бороться за второе место.

Уэльс – Швейцария – видео голов

Вопреки мнению экспертов, которые прогнозировали закрытый футбол, команды начали очень активно. Даже несмотря на 27-градусную жару в Баку! Звездный Бейл и вечно перспективный Коннор Робертс разорвали левый фланг обороны швейцарцев на 3-й минуте. Фулбек Суонси простреливал вдоль линии вратарской – Шер удачно сыграл в подкате. "Нати" ответили неакцентованим ударом головой от Мбабу.

Ян Зоммер выполнил фантастический сейв после классической британской комбинации. Подача слева, Мур легко выигрывает второй этаж и стреляет под перекладину, а опытный кипер Гладбаха переводит на угловой. Швейцария создает опасность на ровном месте – Шер эффектно пробил пяткой из-под двух соперников, заставив Уорда поработать на линии. В группе А, похоже, защитного футбола не будет. Сеферович сразу подтверждает нашу гипотезу прекрасным обводным ударом с разворота. 29-летнему форварду Бенфики хватило сантиметров.

После стартовых 30-ти минут Уэльс начал опускаться очень низко. Бейл и Ко почти не переходили центр поля, однако до откровенных пожаров у ворот Уорда дело не доходило. Швейцарцы играли в "тики-таку" без особого продвижения вперед. Все это надоело Сеферовичу. Он снова классно приложился с линии штрафной, на этот раз – над перекладиной. Тот же Харис потерял лучший момент первого тайма. Получив передачу от Эмболо, Сеферович с нескольких метров влупил по воробьям. 0:0 – не грустный итог первого тайма. Швейцарцы больше контролировали мяч, острее атаковали и чаще пробивали (10:3), а вот Уэльс немного расклеился после симпатичного старта. 34 тисячы фанов на стадионе в Баку получили удовольствие.

Dopuszczalna pojemność stadionu w Baku to 50% (ponad 34 tysiące). Ale stypa. #WALSUI pic.twitter.com/XS33gKUnmb — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) June 12, 2021

После перерыва картина не изменилась. Более того, подопечные Петковича решили не откладывать дело в долгий ящик. На 49-й минуте Эмболо, выскочив на свидание с Уордом, пробил прямо в кипера – угловой. Джака нашел Эмболо на линии вратарской, а тот в борьбе с Робертсом на втором этаже расстрелял ворота по центру. Швейцария заслуженно вышла вперед в дебюте второго тайма. Уже через мгновение Мбабу мог удваивать преимущество, но не попал в дальнюю шестерку.

Уэльс не собирался складывать оружие, создав два полумомента за две минуты. Удар Дэвиса с близкого расстояния заблокировал соперник, а навесная передача Джеймса вызвала небольшой хаос в обороне соперника, однако до мяча никто не дотянулся. Тактически ограниченный Уэльс не собирался изобретать велосипед – штрафную площадку "нати" бомбили навесами. В конце концов, Швейцария не выдержала натиска с воздуха. Моррелл нашел Мура на ближней штанге – 1:1

Почти сразу роскошный момент упустил Эмболо. Экс-партнер Коноплянки, дотягиваясь до мяча в воздухе, пробил параллельно с воротами. На 84-й Гавранович, который заменил Сеферовича, довел до экстаза собственных болельщиков, но рефери после консультаций с VAR справедливо отменил взятие ворот. Марио залез в офсайд.

На завершающих минутах команда Петковича устроила настоящее нашествие, не монгольское, и все же. Эмболо снова не сумел переиграть Уорда, тогда как Гавранович оказался в положении вне игры. Уэльс выстоял, а швейцарцы могут кусать себе локти – они потеряли 2 очка (1:1). Возможно, это карма за Украину... Итальянцы захватили лидерство после первого тура (3 очка), Швейцария и Уэльс имеют по одному зачетному баллу, Турция – пока последняя.