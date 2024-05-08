Как стало известно “Футбол 24”, клаусула Довбика в контракте с Жироной составляет 50 млн евро.

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Однако, в случае активации пункта о выкупе футболиста каталонцы не смогут получить всю сумму, ведь Жирона владеет 70% прав на игрока.

Еще 30% остаются, скорее всего, у Днепра-1 и Митьюлланда, которые тоже претендовали бы на свою долю от будущей продажи.



Возможно, между сторонами существуют дополнительные договоренности. Например, в контракте Алейша Гарсии прописана клаусула в 20 млн евро, однако при наличии предложения от клуба, выступающего в еврокубках, отступные могут быть снижены до 15 миллионов.



Похожие договоренности сейчас выглядят немного парадоксально, ведь статус Жироны тоже серьезно изменился. Команда впервые в собственной истории пробилась в Лигу чемпионов.



Добавим, что Артем Довбик стал абсолютной сенсацией Ла Лиги. В первом же сезоне в Испании украинец выбил феноменальные цифры – 20 голов и 6 ассистов. Стоимость игрока на Transfermarkt оценивается в 30 млн евро. В испанской прессе было немало спекуляций вокруг клаусулы Артема. В частности, фигурировали более низкие суммы, которые сам клуб пытался держать в тайне.



Ранее "Футбол 24" неоднократно сообщал, что наиболее предметный интерес к 26-летнему форварду проявляет мадридский Атлетико.

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