Бывший президент Баварии Ули Хёнесс, который сейчас является членом наблюдательного совета, опроверг информацию о трансфере Сауля Ньигеса.

Недавно СМИ пестрели информацией, что Бавария согласовала с Атлетико трансфер 26-летнего испанца за 80 млн евро. Правда, Ули Хёнесс возразил эти слухи.

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"Больших трансферов не будет. Сауль? Вы можете забыть о нем. Об этом говорили совет директоров и наблюдательный совет на последнем заседании", – цитирует Хёнесса Mundo Deportivo. Издание также отмечает, что теперь на Сауля осталось два претендента – Ювентус и Манчестер Юнайтед.

Добавим, что Ньигес воспитывался в системе Атлетико с 2008 года. Хавбек провел за мадридцев 337 матчей, отличился 43-ю голами и 19-ю ассистами.

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