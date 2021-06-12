Команда Шевченко решила немного расслабиться перед матчем с Нидерландами и прогулялась живописным парком Амстердама, информирует официальный сайт УАФ.

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Позже сборную Украины ожидают традиционные предматчевые мероприятия – пресс-конференция Андрея Шевченко и Александра Зинченко и тренировка на Йохан Кройфф Арене, на которой состоится поединок против Нидерландов.

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже завтра, 13 июня, матчем с Нидерландами. Кроме "оранжевых", соперниками команды Шевченко в группе C станут также Австрия и Северная Македония.

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