Финны дебютировали на чемпионатах Европы с победы над Данией (0:1). Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Дания и Финляндия на разных полюсах экспертных прогнозов

Финляндия впервые вышла на большой турнир. Суоми были бы аутсайдером в любой группе Евро-2020. Жребий подарил им приемлемый квартет с Россией и Данией, но команду Маркку Канервы все равно ставят на последнее место. Финляндия, конечно, делает ставку на оборонительный футбол с 5 защитниками. К счастью, успел восстановиться лидер и главный бомбардир нации Пукки.

Дания наоборот в глазах многих экспертов выглядит скрытым фаворитом на полуфинал. У скандинавов качественная команда с действующим победителем Лиги чемпионов (Кристенсен), звездами Серии А (Эриксен, Кьяер) и представителями немецких топ-клубов (Поульсен, Дилэйни). Еще домашний газон в Копенгагене помогает. На первый матч Дания вышла в сильнейшем составе, обошлось без неожиданностей.

Суоми терпели мощное давление датских кружев

Дания взяла две минуты на разогрев, после чего налетела на Финляндию всеми силами. Классные комбинации в центре поля под руководством Эриксена раз за разом приводили к опасным моментам. Хозяева поля находили свободные зоны между линиями и обостряли подачами в штрафную. Хорошие навесы получались у Дилэйни и Меле.

Градецки приходилось крутиться на линии ворот, демонстрируя все свое мастерство. Финский голкипер не позволил забить Винду, затем вытащил мяч из-под перекладины после удара Хёйберга, а через несколько минут потащил мощный выстрел Эриксена. Брейтвейт облегчил Градецки жизнь и пробил мимо ворот.

Разница ударов была 12:0, финны почти не атаковали и пытались выжать максимум из каждого углового. Пукки попытался убежать в контратаку, но проиграл забег Кьяеру. Дания доминировала, но ближе к перерыву сбавила обороты, финны стабилизировали оборону. Первый тайм шел к завершению. А дальше случилось страшное...

Трагедия Кристиана Эриксена

Эриксен потерял сознание на поле во время матча Евро – ужасные кадры

Кристиан Эриксен неожиданно упал на газон и остался неподвижным. Медики очень долго пытались откачать хавбека, делали массаж сердца. Футболисты сборной Дании собой прикрыли партнера от камер. Кто-то плакал, кто-то молился... Сплошной кошмар.

Кристиана вынесли на носилках с поля и оперативно доставили в госпиталь. Он пришел в себя и даже может говорить. Матч приостановили, ведь все были в шоке. Впрочем, когда стало понятно, что состояние Эриксена стабилизировалось, УЕФА решил доиграть поединок еще сегодня. Через полтора часа команды вернулись на поле. Эриксен якобы сам попросил партнеров доиграть сегодня.

Шок и подарок Шмейхеля

Дания продолжила наседать на ворота Градецки. Активно вошел в игру Йенсен, который заменил Эриксена. Но и его удар, и попытка Дилэйни были неточными. Хорошо работали датские фланги, однако все прострелы прерывались защитниками.

Финны ждали своего шанса и не упрощали игру. Весь матч команда Маркку Канервы старалась разыгрывать из глубины и осмысленно доставлять мяч вперед. Слаженный прессинг соперника обрывал атаки суоми, но они все же добились своего.

Прошла вертикальная атака через Камара, Финляндия доставила мяч на левый фланг, Уронен вырезал оттуда качественную подачу, а Похьянпало выиграл второй этаж и забил. Грубую ошибку допустил Шмейхель, у которого мяч пролетел под руками.

Финское чудо 22:1

Датчане побежали отыгрываться и еще больше атаковали. Поульсен заработал пенальти, Хёйберг подошел к мячу, но не переиграл голкипера с 11-метровой отметки. Лукаш Градецки закрепился в статусе героя матча.

Финляндия вырвала победу, нанеся лишь один удар! Дания же 22 раза стреляла по воротам непробиваемого Градецки. Роскошный дебют суоми на чемпионатах Европы!