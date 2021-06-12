Бельгия – Россия – видео голов
22:39 - Читати українською
Бельгия встречается с Россией в первом туре группы В на Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
Бельгийцам удалось забить быстрый мяч. На 10-й минуте Ромелу Лукаку воспользовался несогласованностью защитников сборной России и фактически расстрелял голкипера.
Бельгия – Россия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Евро-2020
Видео гола Лукаку:
На 34-й минуте "красные дьяволы" удвоили свое преимущество. Это Тома Менье оказался в нужном месте в нужное время и классно сыграл на добивании после очередного провала обороны россиян.
Видео гола Менье:
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