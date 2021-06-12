Тоттенхэм официально объявил о назначении Паратичи
22:57 - Читати українською
Бывший спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи попробует свои силы в Англии.
Тоттенхэм на своем официальном сайте объявил о приглашении 48-летнего итальянца.
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Паратичи получил должность директора по футболу. Ранее он 11 лет посвятил Ювентусу, вместе с которым выиграл 19 титулов. Стороны решили не продлевать контракт после слабого сезона 2020/21.
Напомним, на пост главного тренера Тоттенхэма сватают Паулу Фонсеку.
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