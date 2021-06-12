"Молотобойцы" решили продолжить сотрудничество с Дэвидом Мойесом, который вывел коллектив в еврокубки.

58-летний специалист подписал новый контракт с клубом продолжительностью еще на три года, информирует официальный сайт лондонцев.

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Мойес сразу прокомментировал продолжение сотрудничества: "Я рад, что связал свое будущее с Вест Хэмом. Я счастлив здесь. Меня вдохновляет возможность строить проект на основе того, что мы достигли. Мы хотим развивать клуб. Руководство и работники очень сильно меня поддерживают, я чувствую единство".

Напомним, Дэвид работает в лагере "молотобойцев" с декабря 2019-го. В прошлом сезоне АПЛ команда Ярмоленко под руководством шотландца сумела финишировать 6-й, одержав 19 побед и гарантировав себе место в Лиге Европы.

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