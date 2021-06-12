Первый матч этой группы Дания – Финляндия затмила трагедия Кристиана Эриксена. Тем не менее суоми одержали сенсационную победу и вырвались в фавориты на второе место квартета. Первое заблаговременно отдают сильной Бельгии. Шансы России на успешный чемпионат Европы оценивают низко. Станислав Черчесов сегодня хотел закрыть рот скептикам и удивил переходом на схему с 4 защитниками. Но ничего не получилось!

Дания сенсационно проиграла Финляндии на Евро-2020 после драмы Эриксена – чудо дебютантов с одним ударом

У россиян был оптимизм из-за потерь соперника: травмированные де Брюйне и Витсель не приехали на игру, а Эден Азар не набрал необходимых кондиций, чтобы выйти в старте. Серьезный удар по команде Роберто Мартинеса, но звезд в составе "красных дьяволов" все равно хватало. Лукаку, Мартинес, Азар-младший, Куртуа.

Впрочем, не настолько важно, кто играл против России. Оборона хозяев Газпром-Арены сама все сделала. Семенов неуклюже принял мяч в своей штрафной, пропустил его между ног и вывел Лукаку на пустые ворота. Ромелу в момент подачи с фланга находился в офсайде, однако клоунада Семенова помогла. Форвард открыл счет и посвятил гол Эриксену: "Chris, Chris ... I love you!"

Семенову этого оказалось мало, он решил привезти еще один гол. На этот раз Лукаку отпасовал на Дендонкера, а тому не хватило точности. Через несколько минут Торган Азар расстреливал ворота в упор. Там Шунин спас, но в следующем эпизоде ​​"исправился" – плохо отбил перед собой прямо на Менье. Фулбек дортмундской Боруссии начал в запасе, но вынужденно заменил Кастаня, шикарно вошел в игру и удвоил преимущество Бельгии.

Бельгия – Россия – видео голов

После перерыва бельгийцы сбавили обороты и начали беречь силы на следующие матчи. Россия, перейдя на привычную для топ-матчей схему с тремя центрбеками, наоборот прибавила. Появился прессинг, появились кое-какие полумоменты у ворот Куртуа. Партнеры изолировали Головина, а хавбек Монако старался придумать остроту ударом или подачей. Слабовато, но хотя бы что-то. В первом тайме вообще был только один удар от Фернандеса после стандарта.

Станислав Черчесов хотел спасти игру заменами и бросил в бой Миранчука. Партнер Малиновского по Аталанте имел две возможности, но не реализовал их. Роберто Мартинес наоборот снимал основных игроков. Игровое время получил Эден Азар – ему еще и удалось запомниться дриблингом в центре поля. В конце встречи Бельгия устроила разгром – Лукаку воспользовался пасом Менье. 3:0 в пользу "красных дьяволов"!