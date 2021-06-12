Нидерланды – Украина: де Бур до сих пор не определился с тактикой на матч Евро-2020
Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур поделился размышлениями относительно расстановки подопечных на поединок группового этапа Евро-2020 против Украины.
"Мы всегда стараемся играть в доминирующий футбол и хотим это делать при схеме 3-5-2. Думаю, 5-3-2 звучит в плохом ключе. Я предпочитаю говорить 3-5-2, потому что мы хотим контролировать игру, и тогда вингбеки должны располагаться высоко. Таким образом вы играете с 3 защитниками.
Нидерланды – Украина: Де Лигт окончательно не сыграет в первом матче на Евро
При замене одного вингбека мы переходим на 4-3-3. Мы начнем матч против Украины по схеме 3-5-2, а во время игры посмотрим. Возможно, начнем по схеме 4-3-3. При построении 3-5-2 у нас лучшие футболисты располагаются на своих лучших позициях. Игроки, которые играли на высшем уровне в такой формации весь год", – приводит слова де Бура nu.nl.
Отметим, уже завтра, 13 июня, Нидерланды сыграют с Украиной, стартовый свисток прозвучит в 22:00. Также в квартет С попали Австрия и Северная Македония.
Євро-2020: приземлена збірна України, конкуренти сяють іменами, але не грою, темна конячка з Балкан – прев'ю групи C