"Мы всегда стараемся играть в доминирующий футбол и хотим это делать при схеме 3-5-2. Думаю, 5-3-2 звучит в плохом ключе. Я предпочитаю говорить 3-5-2, потому что мы хотим контролировать игру, и тогда вингбеки должны располагаться высоко. Таким образом вы играете с 3 защитниками.

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При замене одного вингбека мы переходим на 4-3-3. Мы начнем матч против Украины по схеме 3-5-2, а во время игры посмотрим. Возможно, начнем по схеме 4-3-3. При построении 3-5-2 у нас лучшие футболисты располагаются на своих лучших позициях. Игроки, которые играли на высшем уровне в такой формации весь год", – приводит слова де Бура nu.nl.

Отметим, уже завтра, 13 июня, Нидерланды сыграют с Украиной, стартовый свисток прозвучит в 22:00. Также в квартет С попали Австрия и Северная Македония.

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