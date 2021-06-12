Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен обратился к своим партнерам по национальной команде после того, как потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии.

Эриксен позвонил своим партнерам по сборной Дании из госпиталя, в который был доставлен после ужасного эпизода во время матча против Финляндии.

Эриксен потерял сознание на поле во время матча Евро – ужасные кадры

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере, Кристиан сообщил, что чувствует себя лучше и попросил датчан продолжить встречу с Финляндией. Добавим, что матч таки продолжили в 21:30 с того момента, когда арбитр остановил встречу.

Напомним, что лидер сборной Дании в конце первого тайма упал на газон без сознания, после чего врачи долгое время делали массаж сердца, а партнеры своими телами закрыли процесс. В конце концов, Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках, а матч был приостановлен.

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