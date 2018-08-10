Головні новини футболу 9 серпня: Зоря зіграла внічию з Брагою, Маріуполь програв Бордо, Зінченко відмовився змінити клуб

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 9 серпня.

Ліга Європи

Українські клуби зіграли перші матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Маріуполь вдома поступився Бордо через власні грубі помилки. Мишньов забив красивий м'яч, однак французи відповіли на це трьома своїми. Дивіться відео голів і огляд матчу. Наставник Маріуполя Олександр Бабич поділився враженнями від матчу.

Зоря розписала результативну нічию з португальською Брагою. Луганці відігралися завдяки дивовижному удару Караваєва. Дивіться відео голів і огляд матчу. Юрій Вернидуб прокоментував підсумок зустрічі.

Серед інших результатів варто звернути увагу на перемогу Генка над Лехом – Руслан Маліновський забив класний гол у ворота команди Володимира Костевича. Відзначимо також, що Гент Яремчука та Пластуна вирвав перемогу в Ягеллонії Романчука.

Не обійшлося на цій стадії без сенсації. Мінське Динамо на власному полі зганьбило Зеніт з рахунком 4:0. Аналогічного провалу зазнав Фейєнорд від словацького Тренчина. Легія несподівано програла команді з Люксембурга.

Зінченко відмовився змінити клуб

Одним з головних ньюзмейкерів англійського трансферного дедлайну став Олександр Зінченко. Перехід українського хавбека у Вулверхемптон вже був повністю узгоджений і "вовки" чекали його на медогляд. Однак Зінченко в останній момент відмовився покидати Манчестер Сіті, чим позбавив свій колишній клуб Уфу 4 мільйонів фунтів.

В Англії завершилося трансферне літо

Вчора в Англії зачинилось літнє трансферне вікно-2018. Манчестер Юнайтед так і не знайшов центрбека, а Тоттенхем став першим клубом, який провів літо без трансферів. Топ-клуби нікого вже не купували, а от середняки суттєво підсилилися.

Евертон придбав двох гравців Барселони і підписав контракт з екс-зіркою Шахтаря. У той же час Фулхем встиг побити свій рекорд і орендувати двох якісних виконавців. Вест Хем завершив шалену кампанію підписанням Карлоса Санчеса – ще один новачок у команді Ярмоленка.

Сьогодні в АПЛ стартує новий сезон. Підсумки трансферного вікна та прев'ю чемпіонату згодом з'явиться на "Футбол 24".