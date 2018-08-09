Гент Яремчука та Пластуна вирвав перемогу у Ягеллонії Романчука

У матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи Гент з Яремчуком та Пластуном здобув перемогу над Ягеллонією, за яку виступає Тарас Романчук.

Гент у рамках 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи завітав до Білостока, де зіграв проти місцевої Ягелонії. За "жовто-червоних" виступає український захисник Тарас Романчук, який має польське громадянство.

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Пластун з'явився зі стартових хвилин, тоді як Яремчук вийшов на заміну на 65-й хвилині зустрічі. Автором переможного гола став Девід.

Ліга Європи. 3-й кваліфікаційний раунд

Ягеллонія – Гент – 0:1

Гол: Девід, 85