Зінченко відмовився від переходу у Вулверхемптон

Український хавбек Олександр Зінченко продовжить захищати кольори Манчестер Сіті.
Український легіонер Манчестер Сіті прийняв рішення відмовитись від пропозиції Вулверхемптона, та залишиться гравцем "містян", повідомляє журналіст Тім Неш у твіттері.
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Напередодні повідомлялось, що Олександр знаходиться за крок від підписання контракту з "вовками". Сьогодні вранці Зінченкоа мав прибути на базу Вулверхемптона для проходження медогляду та підписання угоди.
За інформацією ЗМІ, 21-річний півзахисник вже вдруге за літнє трансферне вікно відмовив новачку АПЛ.
Експерти оцінювали трансфер Зіни у 16 млн фунтів.
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