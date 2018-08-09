Зінченко відмовився від переходу у Вулверхемптон

Український хавбек Олександр Зінченко продовжить захищати кольори Манчестер Сіті.

Український легіонер Манчестер Сіті прийняв рішення відмовитись від пропозиції Вулверхемптона, та залишиться гравцем "містян", повідомляє журналіст Тім Неш у твіттері.

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Напередодні повідомлялось, що Олександр знаходиться за крок від підписання контракту з "вовками". Сьогодні вранці Зінченкоа мав прибути на базу Вулверхемптона для проходження медогляду та підписання угоди.

За інформацією ЗМІ, 21-річний півзахисник вже вдруге за літнє трансферне вікно відмовив новачку АПЛ.

Експерти оцінювали трансфер Зіни у 16 млн фунтів.

Hearing the Zinchenko deal is OFF as the player has turned down the chance to join @Wolves, according to sources in Manchester. A £16m fee had been agreed several weeks ago and a medical had been arranged at Compton this morning. — Tim Nash (@TimNash_1) 9 серпня 2018 р.

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