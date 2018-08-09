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Зінченко відмовився від переходу у Вулверхемптон

12:42 1098 Читать на русском
Зінченко відмовився від переходу у Вулверхемптон
Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола / Фото Манчестер Сіті

Український хавбек Олександр Зінченко продовжить захищати кольори Манчестер Сіті.

Український легіонер Манчестер Сіті прийняв рішення відмовитись від пропозиції Вулверхемптона, та залишиться гравцем "містян", повідомляє журналіст Тім Неш у твіттері.

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Напередодні повідомлялось, що Олександр знаходиться за крок від підписання контракту з "вовками". Сьогодні вранці Зінченкоа мав прибути на базу Вулверхемптона для проходження медогляду та підписання угоди.

За інформацією ЗМІ, 21-річний півзахисник вже вдруге за літнє трансферне вікно відмовив новачку АПЛ.

Експерти оцінювали трансфер Зіни у 16 млн фунтів.

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