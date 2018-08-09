Зоря розписала результативну нічию з Брагою у кваліфікації Ліги Європи

Луганська Зоря зіграла з португальською Брагою у Запоріжжі в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Рахунок та звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Матч Зоря – Брага розпочався о 21:30 за київським часом. Матч завершився внічию 1:1.

Зоря – Брага: онлайн-відеотрансляція матчу Ліги Європи

Перша ж позиційна атака Браги завершилась ударом по воротах Зорі вже на 30-й секунді матчу. Орта непогано викручував м'яч у дальній кут з-за меж штрафного майданчика, але Луїс Феліпе, який проводив дебютну гру за луганський клуб, впевнено забрав сферу. А вже на 3-й хвилині бразильський кіпер ледь не повторив "подвиг" імені Каріуса-Худжамова, коли замешкався з передачею та поцілив у суперника. На щастя, сфера вийшла за лицеву лінію, а не потрапила у сітку.

Після цього португальці продовжували шукати щастя дальніми пострілами та намагались використовувати швидкість своїх гравців на флангах. До 15-ї хвилини Брага завдала три удари, одного разу влучивши у рамку, тоді як Зоря зовсім не турбувала ворота Матеуса.

Луганці створили свій перший момент на 19-й хвилині. Після прострільної передачі Хомченовського з лівого флангу м'яч відскочив до Караваєва, а той, перебуваючи майже без опіки, пробив над поперечкою метрів з 11-ти. Матеус вчасно вибіг з воріт і, можливо, саме цей маневр голкіпера збив з пантелику одного з лідерів Зорі.

На 35-й хвилині жахлива помилка у захисті луганців ледь не призвела до гола Орти. Вернидуб та Сваток пропустили передачу за спини і лише відчайдушний стрибок Луїса Феліпе на зустріч м'ячу врятував команду Вернидуба від неприємностей.

До кінця першого тайму Брага заробила ще декілька кутових, виконавши їх на декілька матчів вперед – 8. Зоря провела перші 45 хвилин занадто обережно, хоча зі швидких контратак можна було витиснути набагато більше.

Другу половину гри також активніше розпочала Брага, яка значно переважала луганців у швидкості. На 53-й хвилині захисники Зорі залишили на дальній стійці Франсержіо, який з гострого кута не зумів влучити у рамку. А вже через декілька хвилин черговий провал команди Вернидуба завершився ударом у поперечку від Орти з меж воротарського.

Брага продовжувала атакувати та заслужено відкрила рахунок на 69-й хвилині. Едуарду виграв силову боротьбу у Віталія Вернидуба, м'яч відскочив до Орти, а той з декількох метрів "розстріляв" Луїса Феліпе.

Наставник Зорі відреагував на гол, випустивши Кочергіна замість Лєднєва, і заміна спрацювала майже миттєво. На 72-й хвилині Кочергін поборовся за м'яч на другому поверсі та зробив скидку головою на Караваєва, який дивовижним ударом вліпив під поперечку без шансів для Матеуса.

Забитий гол окрилив Зорю, яка почала діяти набагато сміливіше, однак вирвати перемогу команда Вернидуба виявилсь неспроможною. Хоча, на останніх хвилинах Михайличенко втратив розкішну нагоду, не зумівши акцентовано пробити після сольного проходу.

Матч-відповідь відбудеться 16 серпня у Португалії. Щоб пройти далі, Зорі потрібно перемагати з будь-яким рахунком або сподіватись на дуже результативну нічию (2:2, 3:3 і т.д.)

Ліга Європи. Кваліфікація, 3-й раунд

Зоря – Брага – 1:1

Голи: Караваєв, 72 – Орта, 69