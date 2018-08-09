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Вест Хем підписав Карлоса Санчеса

20:25 256 Читать на русском
Вест Хем підписав Карлоса Санчеса
Карлос Санчес / ФК Вест Хем

Півзахисник Карлос Санчес підписав контракт із Вест Хемом Андрія Ярмоленка.

Вест Хем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання опорного півзахисника Карлоса Санчеса. Контракт розрахований на 2 роки. Останнім клубом гравця була Фіорентина, з якою він посів 8 сходинку в турнірній таблиці Серії А 2017/2018.

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Футболіст відіграв 88 матчів за збірну Колумбії, також брав участь на чемпіонаті світу-2018, де підопічні Хосе Пекермана дійшли до 1/8 фіналу, поступившись у серії пенальті збірній Англії.

"Це чудова можливість і чудовий проект клубу, який має амбіції та прагне здобувати найвищі результати", – сказав Санчес.

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