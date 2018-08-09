Вест Хем підписав Карлоса Санчеса

Півзахисник Карлос Санчес підписав контракт із Вест Хемом Андрія Ярмоленка.

Вест Хем на своєму офіційному сайті оголосив про підписання опорного півзахисника Карлоса Санчеса. Контракт розрахований на 2 роки. Останнім клубом гравця була Фіорентина, з якою він посів 8 сходинку в турнірній таблиці Серії А 2017/2018.

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Футболіст відіграв 88 матчів за збірну Колумбії, також брав участь на чемпіонаті світу-2018, де підопічні Хосе Пекермана дійшли до 1/8 фіналу, поступившись у серії пенальті збірній Англії.

"Це чудова можливість і чудовий проект клубу, який має амбіції та прагне здобувати найвищі результати", – сказав Санчес.

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