Маріуполь – Бордо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Маріуполь поступився Бордо у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи 2018/19. Дивіться відео голів та огляд матчу Маріуполь – Бордо.

Маріуполь швидко відкрив рахунок – красивим голом відзначився Мішньов. Проте ще в першому таймі гості вийшли вперед, забивши один з голів після помилки Рустама Худжамова. Дубль в активі Ляборда.

Маріуполь поступився Бордо у кваліфікації Ліги Європи через власні грубі помилки

У другому таймі Маріуполь пропустив втретє. Матч так і завершився з рахунком 1:3.

Матч-відповідь пройде у Франції 16 серпня. Переможець цієї пари в наступному раунді зустрінеться з Ягеллонією або Гентом.

Ліга Європи, 3-й раунд кваліфікації, перший матч

Маріуполь – Бордо – 1:3

Голи: Мишньов, 7 – Ляборд, 33, 37, Чуамені, 49