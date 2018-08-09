Ліга Європи: Маліновський забив класний гол Леху Костевича

Ліга Європи — 23:24 2311
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Зоря – Брага: онлайн-відеотрансляція матчу Ліги Європи – як це було
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Зоря розписала результативну нічию з Брагою у кваліфікації Ліги ЄвропиЛіга Європи — 23:19 585
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Маріуполь – Бордо: приазовці себе перевершили, але індивідуальні помилки відібрали в них шанси на продовження боротьбиЛіга Європи — 21:49 3037
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