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Ліга Європи: Маліновський забив класний гол Леху Костевича

22:05 1120 Читать на русском
Ліга Європи: Маліновський забив класний гол Леху Костевича
Руслан Маліновський / Фото: ФК Генк

Український хавбек Генка Руслан Маліновський відзначився у матчі проти Леха Володимира Костевича.

Генк Маліновського приймає лех Костевича в першому матчі кваліфікації Ліги Європи.

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Український хавбек бельгійського клубу зумів відкрити рахунок в поєдинку перед тим, як команди пішли на перерву. Цікаво, що Маліновський забиває 5-й гол в останніх 6 матчах за Генк.

Зазначимо, що Володимир Костевич теж грає з перших хвилин.

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Генк - Лех: Четвер 09 серпня 2018

Генк
Матч завершено
2 : 0
Лех
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Теги
Ліга Європи Генк Генк Генк - Лех Володимир Костевич Володимир Костевич Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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