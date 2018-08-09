Ліга Європи: Маліновський забив класний гол Леху Костевича

Український хавбек Генка Руслан Маліновський відзначився у матчі проти Леха Володимира Костевича.

Генк Маліновського приймає лех Костевича в першому матчі кваліфікації Ліги Європи.

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Український хавбек бельгійського клубу зумів відкрити рахунок в поєдинку перед тим, як команди пішли на перерву. Цікаво, що Маліновський забиває 5-й гол в останніх 6 матчах за Генк.

Зазначимо, що Володимир Костевич теж грає з перших хвилин.