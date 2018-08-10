toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
МАРІУПОЛЬ - БОРДО ЗОРЯ - БРАГА ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ

Зоря – Брага: післяматчева прес-конференція Юрія Вернидуба

00:25 138 Читать на русском
Зоря – Брага: післяматчева прес-конференція Юрія Вернидуба
Юрій Вернидуб / Фото: ФК Зоря

Наставник Зорі Юрій Вернидуб поділився враженнями від матчу кваліфікації Ліги Європи проти Браги.

"Була дуже гарна гра, динамічна. Хороший підбір футболістів у Браги. Але я дякую і нашим футболістам. Сьогодні я нарешті побачив, що у нас є команда.

Зоря – Брага – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Погано, що пропустили гол. Другий тайм був рівний. Коли Брага пропустила, вона підсіла. Через тиждень будемо грати у них вдома. Там буде складно. Але шанси 50 на 50.

Дуже довго думав кого поставити у ворота. Таких молодих хлопців, як Луїс варто ставити на такі матчі. Саме в них з'являється харизма. Михайличенко дуже сподобався. Нарешті наші захисники підключаються в атаку.

Дуже вдячний місту Запоріжжю за підтримку. Уклін вам від мене і від всієї команди", – цитує Вернидуба портал Tribuna.

Зоря розписала результативну нічию з Брагою у кваліфікації Ліги Європи

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Зоря - Брага: Четвер 09 серпня 2018

Зоря
Матч завершено
1 : 1
Брага
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга Європи Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Зоря - Брага
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Варді підписав новий контракт з Лестером
    Англія — 9 серп296 Варді підписав новий контракт з Лестером
17
год
:
51
хв
Олімпік
19:00
Львів
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук