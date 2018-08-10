Зоря – Брага: післяматчева прес-конференція Юрія Вернидуба

Наставник Зорі Юрій Вернидуб поділився враженнями від матчу кваліфікації Ліги Європи проти Браги.

"Була дуже гарна гра, динамічна. Хороший підбір футболістів у Браги. Але я дякую і нашим футболістам. Сьогодні я нарешті побачив, що у нас є команда.

Зоря – Брага – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Погано, що пропустили гол. Другий тайм був рівний. Коли Брага пропустила, вона підсіла. Через тиждень будемо грати у них вдома. Там буде складно. Але шанси 50 на 50.

Дуже довго думав кого поставити у ворота. Таких молодих хлопців, як Луїс варто ставити на такі матчі. Саме в них з'являється харизма. Михайличенко дуже сподобався. Нарешті наші захисники підключаються в атаку.

Дуже вдячний місту Запоріжжю за підтримку. Уклін вам від мене і від всієї команди", – цитує Вернидуба портал Tribuna.

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