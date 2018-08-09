Єррі Міна та Андре Гомеш стали гравцями Евертона

Україна — 19:45 200
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Можаровський не отримав призначення на матч 4 туру УПЛ: ЗМІ підозрюють відсторонення арбітра після матчу Динамо – Шахтар
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Бернард став гравцем ЕвертонаАнглія — 18:52 1145
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Неймар залишив Бразилію без трансляції Ліги 1 – він не збирається відпрацьовувати контракт з ПСЖФранція — 18:32 950
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Зоря виставила на трансфер Ель-Буаззаті та ФопалаУкраїна — 17:50 523
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ЛЧ-2017/18: Стали відомі номінанти на нагороди найкращих гравців на кожній позиціїЛіга чемпіонів — 17:42 294
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