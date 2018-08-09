Єррі Міна та Андре Гомеш стали гравцями Евертона

Евертон підписав контракти з двома гравцями Барселони.

Одразу два гравці Барселони продовжать кар'єру в Евертоні, повідомляє офіційний сайт клубу.

Бернард став гравцем Евертона

"Іриски" придбали захисника каталонців Єррі Міну за 30 млн 250 тисяч євро. Крім того, Барса може отримати 1,5 млн в якості бонусів. Зазначимо, що "блаугранас" придбали Міну в січні 2017 року у Палмейраса за 11,8 млн євро.

Також Евертон оформив річну оренду Андре Гомеша, за яку заплатить 2 млн 250 тисяч євро.

Нагадаємо, що раніше Евертон оголосив про підписання ще одного екс-каталонця Люки Діня.