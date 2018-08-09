Маріуполь – Бордо: післяматчева прес-конференція Олександра Бабича

Наставник Маріуполя Олександр Бабич поділився враженнями від матчу кваліфікації Ліги Європи проти Бордо.

"Маріуполь мав не менше шансів, ніж Бордо, але не реалізував. Акцентували увагу на цьому. Клас гравців Бордо вище і це позначилося.

Складно коментував пропущені голи. Так у футболі буває, хто менше помиляється, той не програє матчі. Не хотілося, щоб ми самі собі привозили такі прості м'ячі, але ми вчимося. Футбол був з обох сторін атакуючий, були моменти і у нас і у Бордо. Нам є куди рости, є над чим працювати. Індивідуальна майстерність окремих футболістів позначилася.

Маріуполь – Бордо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

І на установці і перед виходом на поле акцентували на тому, що завдання – забити швидкої гол. Акцентували увагу, що при стандартах біля своїх воріт суперник не дуже добре грає. Здорово спрацювали в підборі, забили.

Будемо думати, як зіграти наступний матч. Хоч маленький шанс у нас є, будемо боротися. У нас тиждень, щоб підготуватися. Головне, щоб хлопці вийшли розкуті, спокійно грали в футбол. Тоді вийде показати гру.

Не можу сказати, що команда просіла, так зіграти нас змусив суперник. Подивіться, які якості у гравців Бордо.

У пропущених голах не було комбінацій Бордо, ми самі собі привезли", – цитує Бабича "Футбол 1".

Маріуполь поступився Бордо у кваліфікації Ліги Європи через власні грубі помилки