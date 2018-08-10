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Ліга Європи: Севілья мінімально переграла Жальгіріс, Легія сенсаційно вдома поступилась Дюделанжу

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Ліга Європи: Севілья мінімально переграла Жальгіріс, Легія сенсаційно вдома поступилась Дюделанжу
Севілья – Жальгіріс – 1:0 / ФК Севілья

Люксембурзький Дюделанж створив справжню сенсацію, обігравши на виїзді чемпіона Польщі Легію, тоді як Севілья вдома скромно переграла литовський Жальгіріс.

Легія вдома приймала Дюделанж з Люксембурга, який вважався аутсайдером перед грою. Проте, клуб з карликової країни зумів шокувати всю Польщу, перегравши їхнього чемпіона на стадіоні Війська Польського з рахунком 2:1.

Севілья здобула доволі скромну перемогу над чемпіоном Литви Жальгірісом. Єдиний гол забив Евер Банега на 34-й хвилині. В іншому матчі Слован Братислава переграв віденський Рапід з рахунком 2:1.

Ліга Європи. 3-й кваліфікаційний раунд

Легія – Дюделанж – 1:2

Голи: Карлітос, 27 – Кутур'є, 24, Турпель, 62 (пен.)

Слован Братіслава – Рапід – 2:1

Голи: Божиков, 29, Вагас, 49 (автогол) – Шваб, 12

Севілья – Жальгіріс – 1:0

Гол: Банега, 34

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Легія - Дюделанж: Четвер 09 серпня 2018

Легія
Матч завершено
1 : 2
Дюделанж
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Легія - Дюделанж Севілья - Жальгіріс Севілья Севілья Дюделанж Дюделанж Легія Легія Жальгіріс Жальгіріс Ліга Європи
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