Ліга Європи: Севілья мінімально переграла Жальгіріс, Легія сенсаційно вдома поступилась Дюделанжу

Люксембурзький Дюделанж створив справжню сенсацію, обігравши на виїзді чемпіона Польщі Легію, тоді як Севілья вдома скромно переграла литовський Жальгіріс.

Легія вдома приймала Дюделанж з Люксембурга, який вважався аутсайдером перед грою. Проте, клуб з карликової країни зумів шокувати всю Польщу, перегравши їхнього чемпіона на стадіоні Війська Польського з рахунком 2:1.

Севілья здобула доволі скромну перемогу над чемпіоном Литви Жальгірісом. Єдиний гол забив Евер Банега на 34-й хвилині. В іншому матчі Слован Братислава переграв віденський Рапід з рахунком 2:1.

Ліга Європи. 3-й кваліфікаційний раунд

Легія – Дюделанж – 1:2

Голи: Карлітос, 27 – Кутур'є, 24, Турпель, 62 (пен.)

Слован Братіслава – Рапід – 2:1

Голи: Божиков, 29, Вагас, 49 (автогол) – Шваб, 12

Севілья – Жальгіріс – 1:0

Гол: Банега, 34