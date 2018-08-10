Зоря – Брага – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Зоря та Брага розійшлися миром у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2018/19. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Брага.

Перший тайм поєдинку Зоря – Брага у Запоріжжі обійшовся без голів, а в другій половині гри рахунок відкрили португальці – відзначився Орта.

Зоря розписала результативну нічию з Брагою у кваліфікації Ліги Європи

Зоря змогла відігратись вже через кілька хвилин завдяки красивому голу Олександра Караваєва, який забив відмінним ударом з льоту. Поєдинок так і завершився миром – 1:1.

Матч-відповідь пройде у Португалії 16 серпня. Для виходу в наступну стадію підопічним Вернидуба необхідно перемагати або зіграти у результативну нічию (2:2, 3:3 і більше).

Ліга Європи. Кваліфікація, 3-й раунд

Зоря – Брага – 1:1

Голи: Караваєв, 72 – Орта, 69