toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
МАРІУПОЛЬ - БОРДО ЗОРЯ - БРАГА ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ

Зоря – Брага – 1:1 – відео голів та огляд матчу

00:02 151 Читать на русском
Зоря – Брага – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Зоря – Брага – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Зоря та Брага розійшлися миром у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2018/19. Дивіться відео голів та огляд матчу Зоря – Брага.

Перший тайм поєдинку Зоря – Брага у Запоріжжі обійшовся без голів, а в другій половині гри рахунок відкрили португальці – відзначився Орта.

Зоря розписала результативну нічию з Брагою у кваліфікації Ліги Європи

Зоря змогла відігратись вже через кілька хвилин завдяки красивому голу Олександра Караваєва, який забив відмінним ударом з льоту. Поєдинок так і завершився миром – 1:1.

Матч-відповідь пройде у Португалії 16 серпня. Для виходу в наступну стадію підопічним Вернидуба необхідно перемагати або зіграти у результативну нічию (2:2, 3:3 і більше).

Ліга Європи. Кваліфікація, 3-й раунд

Зоря – Брага – 1:1

Голи: Караваєв, 72 – Орта, 69

Ліга Європи3-й кваліф. раунд, перші матчі

Зоря - Брага: Четвер 09 серпня 2018

Зоря
Матч завершено
1 : 1
Брага
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Ліга Європи Зоря Зоря Зоря - Брага Брага Брага
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
52
хв
Олімпік
19:00
Львів
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук