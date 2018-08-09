Маріуполь – Бордо: приазовці поступаються через дві грубі результативні помилки

Маріуполь приймає Бордо в рамках першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Результат і огляд читайте на "Футбол 24".

Матч Маріуполь – Бордо стартував о 20.00 за київським часом "Футбол 24" проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Бордо потужніше розпочав зустріч, але швидкий гол вдався Маріуполю. Українці реалізували перший же вихід до чужих воріт. Спершу Фомін після вкидання ауту потужно пробив у ближню "дев'ятку" – голкіпер перевів гру на кутовий. Приазовці розіграли стандарт, пішла подача у штрафний майданчик, а звідти м'яч відскочив прямо на ногу Мишньову – хавбек влучним ударом відкрив рахунок у поєдинку.

Маріуполь – Бордо: Мишньов забив красивий гол ударом у падінні

Французи намагалися швидко відігратися, створюючи момент за моментом у володіннях Худжамова. Гостро пробивали Пундже та Гаїч, головою міг відзначитися Пабло, але в цих епізодах Маріуполю пощастило: десь м'яч йшов повз ворота, десь рятував воротар. Бордо загалом володів ініціативою, але на власній половині поля припускався серйозних фейлів.

На 19 хвилині Мишньов у схожому стилі міг оформити дубль – Чурко навісив з флангу, а захисники вибили на лінію штрафного, де чатував Дмитро. Цього разу Костіль був на місці. Через декілька хвилин подвоїти перевагу мав шанс Фомін, але з вигідної позиції форвард пробив повз ворота.

Втім, своїми моментами Маріуполь не скористався, а тиск гостей дав про себе знати. Українська команда почала обрізатися і втрачати концентрацію. Проста комбінація з двома вертикальними передачами від Санкаре і Камано завершилася голом Ляборда. Нічийний рахунок протримався зовсім не довго – через 4 хвилини Ляборд забив вдруге.

Причиною другого взяття воріт Маріуполя стала жахлива помилка Худжамова, який не зумів приборкати м'яч після передачі від партнера. Рустам розгубився від пресингу Ляборда і подарував супернику гол у своєму воротарському майданчику. До перерви приазовці організували декілька непоганих контратак, але перший тайм завершився на користь Бордо.

Другу половину зустрічі команди також розпочали на зустрічних курсах. Вищий клас французької команди знову дав про себе знати – гості краще розпорядилися своїми шансами. Демірі обрізав півкоманди після зміщення в центр поля, чим скористалися три гравці Бордо. Швидкий розіграш м'яча, хитра передача п'ятою – і Чуамені втретє сколихнув сітку за спиною Худжамова.

Маріуполь продовжував використовувати свій козир – дальні удари. Черговий постріл Мишньова парирував голкіпер, прицільний удар Борячука прийняла на себе стійка, а Піхальонок з прекрасної позиції пробив над воротами. Варто віддати належне господарям, які не складали зброю і йшли вперед.

Водночас нікуди не зникли помилки, тому Худжамову довелося рятувати команду після ударів Юссуфа та Плашила. Рустам трішки реабілітувався за курйоз у першому таймі.

Ліга Європи, 3-й раунд кваліфікації, перший матч

Маріуполь – Бордо – 1:3

Голи: Мишньов, 7 – Ляборд, 33, 37, Чуамені, 49