Бернард став гравцем Евертона

Екс-хавбек Шахтаря Бернард підписав контракт з ліверпульським Евертоном.

Евертон на своєму офіційному сайті оголосив про трансфер екс-півзахисника донецького Шахтаря Бернарда.

Бернард отримуватиме у Евертоні 150 тисяч фунтів на тиждень

Контракт розрахований на 4 роки. Бразилець перейшов у Шахтар влітку 2013 року і провів у складі "гірників" 5 сезонів. За цей час він тричі виграв чемпіонат України, тричі Кубок України та 4 рази Суперкубок України.

Бернард покинув донецький клуб цього літа в якості вільного агента. Раніше на хавбека претендували Інтер, Мілан та Челсі.

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