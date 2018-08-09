Зінченко позбавив Уфу 4 млн фунтів через відмову від трансферу

Колишній клуб Олександра Зінченка Уфа міг непогано збагатитись за рахунок трансферу українця.

Сьогодні український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко відмовився переходити у Вулверхемптон. Суму трансферу оцінювали у 16 млн фунтів.

Зінченко відмовився від переходу у Вулверхемптон

З цих коштів Манчестер Сіті змушений був би передати близько 4 млн євро колишньому клубу українця, російській Уфі, повідомляє журналіст Девід Сенсан у твіттері.

Нагадаємо, Зінченко виступав за Уфу в період з 2015 до 2016 року, зіграв 31 матч та відзначився 2-ма голами.

Вже 12 серпня Олександр у складі Манчестер Сіті розпочне новий сезон АПЛ матчем проти лондонського Арсенала.

Zinchenko to Wolves for £16m has ramifications in Russia. Former club FC Ufa expected to earn ~€4m off the sale as part of a sell on clause when he departed for Man City.



A big financial boost. — David Sansun (@RFN_David) 9 серпня 2018 р.

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