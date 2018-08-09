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Зінченко позбавив Уфу 4 млн фунтів через відмову від трансферу

13:49 616 Читать на русском
Зінченко позбавив Уфу 4 млн фунтів через відмову від трансферу
Олександр Зінченко / Фото з соцмереж

Колишній клуб Олександра Зінченка Уфа міг непогано збагатитись за рахунок трансферу українця.

Сьогодні український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко відмовився переходити у Вулверхемптон. Суму трансферу оцінювали у 16 млн фунтів.

Зінченко відмовився від переходу у Вулверхемптон

З цих коштів Манчестер Сіті змушений був би передати близько 4 млн євро колишньому клубу українця, російській Уфі, повідомляє журналіст Девід Сенсан у твіттері.

Нагадаємо, Зінченко виступав за Уфу в період з 2015 до 2016 року, зіграв 31 матч та відзначився 2-ма голами.

Вже 12 серпня Олександр у складі Манчестер Сіті розпочне новий сезон АПЛ матчем проти лондонського Арсенала.

"Ніхто не працював важче за Зінченка", – українець отримав позитивну оцінку за гру на Міжнародному кубку чемпіонів

Теги
Трансфери Англія Уфа Уфа Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті Вулверхемптон Вулверхемптон
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