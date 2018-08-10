toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
МАРІУПОЛЬ - БОРДО ЗОРЯ - БРАГА ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЄВРОПИ

Фулхем підписав Замбо-Ангіссу за рекордну суму

00:14 139 Читать на русском
Фулхем підписав Замбо-Ангіссу за рекордну суму
Андре Замбо-Ангісса / соцмережі

Екс-хавбек Марселя Андре Замбо-Ангісса продовжить свою кар'єру в АПЛ і виступатиме за Фулхем.

Фулхем на своєму офіційному сайті повідомив про підписання екс-півзахисника Марселя Андре Замбо-Ангісси. Контракт розрахований на 5 років.

Як змінилась АПЛ за 26 років: від 13-ти легіонерів до 356-ти, засилля іноземних власників, букмекери витісняють пиво

За даними Transfermarkt, "котеджери" заплатили "провансальцям" 33 млн фунтів, а це означає, що лондонський клуб вдруге протягом літа побив свій трансферний рекорд. До цього найдорожчим гравцем в історії був інший новачок Жан-Мішель Сері.

Опорний хавбек розпочав свою кар'єру на батьківщині в Контоспорті, після чого перебрався в Реймс, де його і помітив Марсель.

Фулхем орендував голкіпера Севільї Ріко

Теги
Англія Трансфери Чемпіонату Англії Фулхем Фулхем Трансфери Марсель Марсель Андре Замбо-Ангісса Андре Замбо-Ангісса
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
51
хв
Олімпік
19:00
Львів
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук