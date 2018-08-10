Фулхем підписав Замбо-Ангіссу за рекордну суму

Екс-хавбек Марселя Андре Замбо-Ангісса продовжить свою кар'єру в АПЛ і виступатиме за Фулхем.

Фулхем на своєму офіційному сайті повідомив про підписання екс-півзахисника Марселя Андре Замбо-Ангісси. Контракт розрахований на 5 років.

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За даними Transfermarkt, "котеджери" заплатили "провансальцям" 33 млн фунтів, а це означає, що лондонський клуб вдруге протягом літа побив свій трансферний рекорд. До цього найдорожчим гравцем в історії був інший новачок Жан-Мішель Сері.

Опорний хавбек розпочав свою кар'єру на батьківщині в Контоспорті, після чого перебрався в Реймс, де його і помітив Марсель.

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