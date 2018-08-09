Ліга Європи: Динамо Мінськ сенсаційно знищило Зеніт, Тренчін розбив Фейєнорд

У матчі 3 кваліфікаційного раунда Ліги Європи мінське Динамо несподівано розгромило Зеніт, тоді як Тренчін здобув крупну перемогу над Фейєнордом.
Мінське Динамо вдома приймало Зеніт Санкт-Петербург у рамках 3 раунду Ліги Європи. Клуб з Білорусі зумів шокувати російських гостей, здобувши розгромну перемогу з рахунком 4:0. Дублем відзначився Урош Ніколіч, також по голу забили Хвашинський та Галовіч.
Ліга Європи: гравець Динамо Мінськ Ніколіч забив неймовірний гол у ворота Зеніта
Тренчін вдома зумів зробити сюрприз екс–чемпіону Нідерландів Фейєнорду. Хет-трик Антоніо Манце та гол Філіпа Азанго допомогли здобути розгромну перемогу 4:0.
Ліга Європи. 3-й кваліфікаційний раунд
Уфа – Прогрес – 2:1
Голи: Ігбун, 38, Обляков, 63 – Тіль, 80
Алашкерт – Клуж – 0:2
Голи: Тукудеян, 5, 49 (пен.)
Спартакс – Судува – 0:1
Гол: Гільєрме, 52
Хапоель Хайфа – Аталанта – 1:4
Голи: Бузагло, 7 – Хатебур, 18, Сапата, 20, Пашаліч, 65, Муса, 86
Аполлон – Динамо Брест – 4:0
Голи: Зелайя, 46, 59, Марковіч, 87, Веретило, 90+2 (автогол)
Динамо Мінськ – Зеніт – 4:0
Голи: Ніколіч, 12, 67, Хвашинський, 32, Галовіч, 41
Лудогорець – Зріньскі – 1:0
Гол: Моци, 16
Сігма – Кайрат – 2:0
Голи: Сладки, 21, Піларж, 50
Торпедо Кутаїсі – Кукесі – 5:2
Голи: Кухіянідзе, 2, 15, Марін, 28, Кімадзе, 31, Капанадзе, 86 – Харба, 22, Плаку, 86
Тренчін – Фейєнорд – 4:0
Голи: Манце, 6, 37, 63, Азанго, 44
Хапоель Беєр-Шева – АПОЕЛ – 2:2
Голи: Огу, 42, Нвакаеме, 72 – Мораїш, 13 (пен.), Деллаторре, 28
Шериф – Валюр – 1:0
Гол: Бадібанга, 85