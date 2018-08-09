Ліга Європи: Динамо Мінськ сенсаційно знищило Зеніт, Тренчін розбив Фейєнорд

У матчі 3 кваліфікаційного раунда Ліги Європи мінське Динамо несподівано розгромило Зеніт, тоді як Тренчін здобув крупну перемогу над Фейєнордом.

Мінське Динамо вдома приймало Зеніт Санкт-Петербург у рамках 3 раунду Ліги Європи. Клуб з Білорусі зумів шокувати російських гостей, здобувши розгромну перемогу з рахунком 4:0. Дублем відзначився Урош Ніколіч, також по голу забили Хвашинський та Галовіч.

Ліга Європи: гравець Динамо Мінськ Ніколіч забив неймовірний гол у ворота Зеніта

Тренчін вдома зумів зробити сюрприз екс–чемпіону Нідерландів Фейєнорду. Хет-трик Антоніо Манце та гол Філіпа Азанго допомогли здобути розгромну перемогу 4:0.

Ліга Європи. 3-й кваліфікаційний раунд

Уфа – Прогрес – 2:1

Голи: Ігбун, 38, Обляков, 63 – Тіль, 80

Алашкерт – Клуж – 0:2

Голи: Тукудеян, 5, 49 (пен.)

Спартакс – Судува – 0:1

Гол: Гільєрме, 52

Хапоель Хайфа – Аталанта – 1:4

Голи: Бузагло, 7 – Хатебур, 18, Сапата, 20, Пашаліч, 65, Муса, 86

Аполлон – Динамо Брест – 4:0

Голи: Зелайя, 46, 59, Марковіч, 87, Веретило, 90+2 (автогол)

Динамо Мінськ – Зеніт – 4:0

Голи: Ніколіч, 12, 67, Хвашинський, 32, Галовіч, 41

Лудогорець – Зріньскі – 1:0

Гол: Моци, 16

Сігма – Кайрат – 2:0

Голи: Сладки, 21, Піларж, 50

Торпедо Кутаїсі – Кукесі – 5:2

Голи: Кухіянідзе, 2, 15, Марін, 28, Кімадзе, 31, Капанадзе, 86 – Харба, 22, Плаку, 86

Тренчін – Фейєнорд – 4:0

Голи: Манце, 6, 37, 63, Азанго, 44

Хапоель Беєр-Шева – АПОЕЛ – 2:2

Голи: Огу, 42, Нвакаеме, 72 – Мораїш, 13 (пен.), Деллаторре, 28

Шериф – Валюр – 1:0

Гол: Бадібанга, 85